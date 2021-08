Kein Wasser, kein Futter - Hunderte Pferde verenden in der Steppe von Kasachstan

1 / 10 Pferdekarkasse liegen verstreut in der Steppe von Kasachstan. REUTERS A llein in der Provinz Mangistau sind bereits über tausend Pferde an den Auswirkungen der extrem heissen Trockenperiode verendet. REUTERS Die Tiere, die noch leben, sind Haut und Knochen. REUTERS

Darum gehts In der ausgetrockneten Steppe von Kasachstan finden Pferde kein Wasser und kein Futter mehr.

In diesem Sommer sind bereits tausend Tiere verendet.

Für Umweltwissenschaftler hängt dies mit den steigenden Temperaturen und dem Klimawandel zusammen.

Pferde kadaver liegen verstreut in der Steppe, und die Tiere, die noch leben, sind nur noch Haut und Knochen. Kasachstan leidet unter einer schweren Dürre, allein in der Provinz Mangistau sind bereits über tausend Pferde an den Auswirkungen der extrem heissen Trockenperiode verendet.

Der 70-jährige Landwirt Gabidolla Kalynbayuly ist verzweifelt. Pferdefleisch und fermentierte Stutenmilch sind Grundnahrungsmittel der kasachischen Diät. Die Pferdezucht ist neben Kamelen eine traditionelle Beschäftigung in Mangistau. Seit 2002 führt der Bauer in Akshymyrau, einem Dorf mit etwa 1300 Einwohnern, eine Pferdefarm. Doch in diesem Sommer seien schon 20 seiner Tiere gestorben, der Rest sei aufgrund von Unterernährung so geschwächt, dass er von Parasiten und andere Krankheiten befallen wird.

Bauer Kalynbayuly kann aber für seine Tiere nichts tun. Wie andere Landwirte kann er die immer weiter steigenden Preise für Heu und Gerste nicht mehr bezahlen, erzählt er der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine Folge des Klimawandels

In den letzten drei Jahren ist in der Region kaum Niederschlag gefallen. Und neben steigenden globalen Temperaturen werde auch das Kaspische Meer, an dessen Küste die Steppe von Mangistau liegt, immer seichter, erklärt der Umweltwissenschaftler Orynbasar Togzhanov. « Das Meer hat seinen alten maximalen Wasserstand seit 100 Jahren nicht mehr erreicht» , sagte er.