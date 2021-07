Londoner Stadtteil Lambeth : Hunderte Pflege- und Heimkinder jahrzehntelang missbraucht

Heim- und Pflegekinder in dem Londoner Stadtteil Lambeth sind jahrzehntelang Vergewaltigungen, sexuellem Missbrauch und Rassismus ausgesetzt gewesen. Ein am Dienstag veröffentlichter Untersuchungsbericht schildert das Martyrium von hunderten Kindern seit den 1960er Jahren. Die in Wohnheimen und bei Pflegeeltern lebenden Minderjährigen wurden demnach von Sozialarbeitern vergewaltigt, attackiert und missbraucht, die sich wegen einer «Kultur des Wegschauens» für «unangreifbar» hielten.