Personalmangel Kantonspolizei: So verheerend steht es um einige Schweizer Polizeien

Diese Polizeien sind besonders betroffen

So sieht es in den anderen Kantonen aus

Auch in anderen Kantonen sieht die Situation trotz einer geringeren Anzahl offener Stellen nicht zwingend rosig aus: «Wenn bei unserem kleinen Polizeikorps drei Personen gleichzeitig gehen, wären wir sehr schnell in grossen Schwierigkeiten», sagt Roland Koster, Sprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. Marcel Wyss, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft, sagt: «Bis anhin gelingt es, die jeweils offenen Stellen zu besetzen. Es zeichnet sich jedoch auch bei uns ab, dass die Fachkräfte knapper werden.»

Was sind die Gründe für den Mangel?

Alexia Hungerbühler, Sprecherin des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB, sieht den Grund in den Arbeitsbedingungen. «Die Polizeikorps erhalten immer mehr Aufgaben. Das Personal wurde jedoch nicht aufgestockt.» Als Beispiele nennt sie Einsätze bei Demonstrationen, die Durchsetzung von Coronamassnahmen oder weitere politische Funktionen am Wochenende oder in der Nacht. Im Vergleich sei der Lohn aber oftmals zu tief. «Viele wechseln in die Privatwirtschaft, weil dort die Arbeitsbedingungen attraktiver sind.»