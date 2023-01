Deutschland: Hunderte Polizisten treffen vor Räumung in Lützerath ein

Mehrere Hundert Klima-Aktivisten und -Aktivistinnen haben sich in Lützerath verschanzt und versuchen so, die Räumung des Dorfs zu verhindern.

Polizisten am Rande des besetzen Geländes, das heute geräumt werden soll.

Zu diesen Zweck versammelten sich am frühen Morgen hunderte Polizisten.

Am Mittwoch soll das Gelände Lützerath in Nordrhein-Westfalen geräumt werden.

Mit einer Räumung im rheinischen Braunkohleort Lützerath muss nach Worten eines Sprechers der Aachener Polizei «ab Mittwoch jederzeit gerechnet werden». Er kündigte am Morgen weitere Absperrmassnahmen des Ortes an. Lützerath könne im Laufe des Einsatzes von der Polizei umstellt werden, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte am frühen Mittwochmorgen bei Lützerath starke Kräfte zusammengezogen. Rund um dem von Klimaaktivisten besetzten Ort waren Dutzende Einsatzfahrzeuge unterwegs, wie dpa-Reporter berichteten. Die bevorstehende Räumung des Protestdorfs ist nach Einschätzung des Aachener Polizeipräsidenten Dirk Weinspach einer der herausforderndsten Einsätze der letzten Jahre.

Lützerath ist ein Ortsteil der 43 000-Einwohner-Stadt Erkelenz im Westen von Nordrhein-Westfalen. Der inmitten von Feldern gelegene Weiler befindet sich inzwischen unmittelbar an der Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler. Die darunter liegende Kohle soll zur Stromgewinnung gefördert werden.

Barrikaden geräumt

Kurz vor der erwarteten Räumung des Protestdorfes Lützerath im westdeutschen Braunkohlerevier hatte sich die Stimmung spürbar aufgeheizt. Die Polizei räumte am Dienstag auf dem Zufahrtsgelände zu der Ortschaft nordwestlich von Köln Barrikaden weg, was die Klimaaktivisten empörte. Über Lautsprecher appellierte die Polizei: «Greifen Sie die Polizei-Einsatzkräfte nicht an! Wenn Sie die Polizei angreifen, können Sie sich strafbar machen!»