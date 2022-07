Burgdorf BE: Hunderte Schadensmeldungen – jetzt kommt der Hagel-Drive-in

Für die Bearbeitung der Schadensfälle hat die Allianz Suisse nun einen Hagel-Drive-in in Burgdorf geplant.

Der Juni hat landesweit zu zahlreichen Unwettern mit Starkregen, lokalen Überschwemmungen und Hagel geführt. Dabei war der Kanton Bern bislang am stärksten betroffen. Dies führte zu zahlreichen Schadensfällen. Nach den gestrigen Hagelgewittern in Burgdorf etwa rechne man dort mit rund 800 Schäden und einem Schadenvolumen von rund 2,5 Millionen Franken, teilte das Versicherungsunternehmen Allianz Suisse mit.

Beim ersten Unwetter Mitte Juni in der Region waren bereits rund 600 Schadensfälle gemeldet worden, so das Unternehmen weiter. «Es sind sehr häufig Lackschäden, aber auch massive Hageldellen können vorkommen», sagt Bernd de Wall, Mediensprecher der Allianz Suisse.

Ein etwas anderer Drive-in

Die Region Bern sei mit drei grossen Unwettern der bisherige Hotspot in der Schweiz, der für fast die Hälfte der Schäden verantwortlich sei, so der Sprecher weiter. Für die schnellstmögliche Bearbeitung der Schadensfälle hat die Allianz Suisse nun einen Hagel-Drive-in in Burgdorf geplant. Der Drive-in soll vom 18. bis 22. Juli eingerichtet werden.