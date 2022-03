Mariupol : «Der Luftschutzbunker hat standgehalten»

Ein russischer Luftangriff hat in der belagerten südukrainischen Stadt Mariupol nach Angaben des Stadtrats ein Theater zerstört, in dem Hunderte von Menschen Schutz gesucht hatten. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten.

Am Mittwoch wurde ein Theater in Mariupol bombardiert.

Bei einem schweren Bombenangriff auf ein Theater in der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist der Luftschutzkeller des Gebäudes Angaben eines Parlamentsabgeordneten zufolge intakt geblieben. «Nach einer schrecklichen Nacht der Ungewissheit am Morgen des 22. Kriegstages endlich gute Nachrichten aus Mariupol! Der Luftschutzbunker hat standgehalten», schrieb Serhij Taruta am Donnerstagvormittag auf Facebook.

«Ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen»

In dem Gebäude hätten sich Hunderte Zivilisten aufgehalten, deren Wohnungen von russischem Beschuss mit schweren Waffen zerstört worden seien. «Ein weiteres schreckliches Kriegsverbrechen in Mariupol», twitterte Aussenminister Dmytro Kuleba zuvor. «Es bricht mir das Herz, was Russland unserem Volk antut», sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am Mittwochabend.