Hunderte Schweizer Autoposer sorgen in Deutschland für Chaos

Ab 00.30 Uhr fuhr ein Grossteil der Fahrzeuge über die städtischen Grenzübergänge in die Schweiz aus. In den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Lage merklich. (Symbolbild)

Am Samstagabend kam es i m Landkreis Konstanz (D) an insgesamt drei örtlichen Schwerpunkten zu Einsatzmassnahmen gegen die massiv auftretende Tuning- und Auto- Poserszene . (Symbolbild)

In Deutschland kam es an verschieden Orten zu grossen Treffen der Tuning-Szene.

Am späten Samstagabend kam es in Deutschland im grenznahen Gebiet zu einem grossen Aufmarsch der Tuning- und Poserszene. Die Polizei musste gleich an mehreren Orten eingreifen. Als Erstes fiel die massiv auftretende Tuning- und Poserszene im Stadtgebiet von Singen auf und trat im Bereich des Einkaufszentrums auf dem dortigen Parkplatz in Erscheinung. Gemäss einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz fuhren über 300 Fahrzeuge vor, ein grosser Anteil davon mit Schweizer Zulassung. Sie störten den Betrieb der dortigen Geschäfte, da für Einkaufskunden keine Parkplätze mehr frei waren. Die Fahrzeuginsassen versammelten sich grösstenteils auf dem Parkplatz und liessen sich mit Campingausrüstung, Grills und Shisha-Pfeifen nieder. Der Aufforderung, den Parkplatz zu räumen, wurde nur zögerlich Folge geleistet.