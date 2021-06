Panne in Herisau - «Hunderte sind einfach vorbeigefahren»

«Alle sind einfach vorbeigefahren, haben dumm geschaut und noch Fotos gemacht», beschwert sich Pumi Tobler (33) auf Facebook. Am Samstag fuhr sie an eine Panne einer Autofahrerin zu an der Schwanenkreuzung in Herisau AR. Sie sei die Einzige gewesen, die geholfen habe, so Tobler. Zwei Frauen hätten noch schüchtern gefragt, ob sie helfen könnten, doch das sei es an Hilfeleistung auch schon gewesen. Die 33-Jährige wünscht sich: «Anstatt die Situation und die beiden Frauen am Strassenrand zu belächeln, hätten mehr Leute ihre Hilfe anbieten können.»