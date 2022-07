270 Euro für Taxifahrt: Hunderte Tote-Hosen-Fans stranden wegen «ÖV-Katastrophe» an Bahnhof

Nach dem Konzert strandeten Hunderte Fans in Deutschland. Denn es fuhren keine Züge mehr in die Schweiz.

Am Samstagabend gaben die Toten Hosen in Freiburg im Breisgau (D) ein Konzert.

Auf der Messe Freiburg eroberten am Samstagabend die Toten Hosen die Bühne: 50’000 Fans feierten die Punkband. Unter das Publikum mischten sich auch viele Schweizerinnen und Schweizer, die die Hosen im grenznahen Freiburg im Breisgau (D) nicht verpassen wollten. Doch nach dem Konzert begann für sie eine Odyssee mit Schrecken: Alle Züge in die Schweiz fielen aus.

Die Schweizerinnen und Schweizer stürmten infolgedessen den Taxistand. Einem News-Scout gelang es, eines der begehrten Taxis zu ergattern. Für die stattliche Summe von 270 Euro gelang ihm, was an jenem Samstagabend vielen verwehrt wurde: Die Ausreise aus Freiburg.

«Familien mit Kindern mussten am Bahnhof übernachten»

Es gab keine Informationen, keine Angestellten, die hätten Auskunft geben können, nichts. Es war eine ÖV-Katastrophe», fasst die Hosen-Anhängerin zusammen. Sie selbst habe eine Mitfahrgelegenheit gefunden. «Ich war erst um drei Uhr in Basel, aber hatte noch Glück.» Allen anderen sei nichts anderes übrig geblieben, als dort zu übernachten: «Viele Familien mit Kindern mussten am Bahnhof schlafen.»

Ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) widerspricht den Vorwürfen. Es sei korrekt, dass am Samstag ab 22.30 Uhr der Regio-Express ausgefallen war, Grund dafür seien Bauarbeiten gewesen. Die DB habe jedoch «rechtzeitig» über den Ausfall und die verkehrenden Ersatzbusse «in den elektronischen Auskunftsmedien» informiert. Auch entsprechende Durchsagen wurden am Freiburger Bahnhof gemacht, so der Sprecher gegenüber 20 Minuten.