Fehlende soziale Absicherung: «Hunderte Uber-Fahrer drohen Job zu verlieren und in die Armut zu stürzen»

FDP-Nationalrat Philipp Nantermod befürchtet, dass andere Kantone nun nachziehen und dadurch Hunderte weitere Uber-Chauffeure ihren Job verlieren. Mit einem politischen Vorstoss will er das verhindern.

In Genf konnte man sich zwischenzeitlich nicht mehr von einem Uber-Fahrer oder -Fahrerin durch die Stadt chauffieren lassen. Der Grund: Das Bundesgericht hat dem Kanton Genf Recht gegeben, dass zwischen dem Unternehmen und seinen Fahrern und Fahrerinnen ein Angestelltenverhältnis besteht und diese somit das Anrecht auf einen Lohn und Sozialleistungen haben. Da Uber diesen Bestimmungen nicht gerecht wurde, untersagte der Kanton Genf dem Unternehmen, die App anzubieten.

Mittlerweile ist Uber auch in Genf wieder aktiv. Die Lösung: Die Fahrerinnen und Fahrer werden von einer Drittfirma und nicht direkt von Uber angestellt. Die Drittfirmen sind dafür zuständig, dass die Fahrenden den Genfer Mindestlohn erhalten und sozialversicherungsrechtlich abgesichert sind.

«800 sind immer noch arbeitslos»

«Das hätte zur Folge, dass Hunderte weitere Fahrerinnen und Fahrer ihren Job verlieren würden und in die Armut stürzen», sagt Nantermod. Deshalb reichte der FDPler einen Vorstoss ein, der in Zukunft Arbeitsstellen von Internetplattformen sichern soll. «Wir wollen in der Schweiz einen neuen Status für selbstständige Plattformarbeitende schaffen. Dieser soll ihnen die Selbstständigkeit ermöglichen und gleichzeitig eine gewisse Absicherung gegen soziale Risiken garantieren», sagt Nantermod. Offen bleibe, wer die Sozialabgaben bezahlen soll.