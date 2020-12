Massenstau in Japan : Hunderte verbringen Schneesturm-Nacht in Autos

In Japan spielt derzeit das Wetter verrückt. Massive Schneefälle sorgten unter anderem auf einer Autobahn in der Provinz Niigata für Chaos.

Eine Kältewelle hat Japan in dieser Woche erfasst und sorgte besonders in Regionen am Japan-Meer für starke Schneefälle.

Nach schweren Schneefällen in Japan haben die Insassen von rund 1000 Autos eine Nacht auf der Autobahn verbracht. Die Autos steckten auch am Freitag zunächst weiter fest, wie der Autobahnbetreiber bekanntgab. Einsatzkräfte versorgten die Menschen in den Autos mit Decken, Lebensmitteln, Benzin und tragbaren Toiletten. Seit dem Vortag steckten sie auf der Autobahn Kan-Etsu fest, die die schneereiche Provinz Niigata am Japan-Meer mit der Hauptstadt Tokio verbindet. Soldaten der Selbstverteidigungsstreitkräfte wurden in die Region entsandt.