Proteste in Jerusalem : Hunderte Verletzte bei Ausschreitungen auf dem Tempelberg

Bei schweren Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem sind am Montag hunderte Menschen verletzt worden.

Am letzten Freitag des Ramadan sind die Proteste eskaliert: Gläubige warfen Stühle, Schuhe und Steine in Richtung der Polizei, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Die Beamten eröffneten das Feuer.

Bei schweren Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem sind am Montag hunderte Menschen verletzt worden.

Ein Palästinenser gerät mit israelischen Sicherheitskräften in Jerusalem aneinander.

Am Montag wird der Jerusalem-Tag begangen zur Erinnerung an die israelische Besetzung von Ost-Jerusalem 1967.

Am Montag kam es zu Zusammenstössen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften.

Auf dem Tempelberg (Al-Haram al-Scharif/Das edle Heiligtum) in Jerusalem ist es am Montagmorgen zu neuen Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften gekommen. Im Internet übertragene Bilder zeigten, wie Polizisten vor der Al-Aksa-Moschee Blendgranaten, Tränengas und Gummigeschosse gegen Steine werfende Palästinenser einsetzten. Eine Polizeisprecherin erklärte, die Polizei werde es nicht zulassen, dass «Extremisten» die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmondes wurden Dutzende Menschen verletzt, 50 von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht.