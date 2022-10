Massenpanik : Hunderte Verletzte bei Halloween-Feier in Seoul – Todesopfer befürchtet

In der koreanischen Hauptstadt Seoul sind zahlreiche Menschen schwer verletzt worden. In einer Menschenmenge, die sich zu einer Halloween-Feier versammelt hatte, war es zu einem lebensgefährlichen Gedränge gekommen.

Bei Feierlichkeiten zu Halloween sind in Südkorea nach Behördenangaben rund 100 Menschen verletzt worden. Dutzende Menschen hätten bei einem Gedränge auf einer engen Strasse in der Hauptstadt Seoul am Samstagabend einen Herzinfarkt erlitten, teilte Choi Cheon Sik von der Feuerbehörde mit. Menschen seien vermutlich zu Tode gedrückt worden. Der Vorfall habe sich im Bezirk Itaewon ereignet. Nach Polizeiangaben wurde Dutzenden Personen vor Ort Erste Hilfe geleistet. Zahlreiche weitere Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht.