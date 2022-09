Food-Waste: Hunderte verpackte Menüs von Zürcher Essensdienst landen im Abfall

Ein Abfallcontainer mit unzähligen Dunkin’ Donuts sorgte kürzlich für Unmut in der 20-Minuten-Community. Vergangene Woche hat ein News-Scout einen weiteren solchen Container entdeckt: Hunderte Menüs mit Soba-Nudeln, Süsskartoffeln und Salaten in abgepackten Boxen lagen bei einer Entsorgungsstelle in Dietikon (ZH).

«Ich war ziemlich erschrocken darüber, dass in der heutigen Zeit so viele Lebensmittel entsorgt werden», sagt News-Scout M.* zu 20 Minuten, die den Abfallberg fotografierte (siehe Bildstrecke).

Das Essen stammt von der Zürcher Firma Felfel, die rund 800 Unternehmen in der Schweiz beliefert. Der Container im Bild repräsentiert laut eigenen Angaben den Food-Waste von 150’000 Endkunden für eine halbe Woche. Pro Woche sind es also zwei Container.

Firma verweist aufs Lebensmittelgesetz

Da die Menüs der Firma eine Haltbarkeit von drei Tage hätten, müsse Felfel diese jeweils nach Ablauf der drei Tage von den belieferten Unternehmen zurückholen, obwohl sie noch essbar seien. «Obwohl wir versuchen, so viel wie möglich zu verschenken, dürfen wir aufgrund des Lebensmittelgesetzes vieles nicht – auch wenn wir selbst es essen würden», so Grassler.

Sie betont, dass ihr ökologische Nachhaltigkeit wichtig sei. Die Firma setze auf Algorithmen, um die Firmenkühlschränke möglichst so zu bestücken, dass weniger übrig bleibt. «Ich glaube fest an die Macht der Daten. Dank dieser sind wir in puncto Food-Waste bereits jetzt tief unter dem Industrie-Durchschnitt und können den Abfall weiterhin jedes Jahr um ein bis zwei Prozentpunkte senken», so Grassler.