Hunderte weitere Personen müssten in Quarantäne

4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren, sind in Quarantäne. Wegen einer falschen Annahme bei der Rückverfolgung der Infektionsketten müssten es eigentlich viel mehr sein.

Rund 20 Prozent der Personen, welche mit Infizierten Kontakt hatten und in Quarantäne müssten, werden übersehen. Das sagt Sebastian Bonhoeffer, Professor für theoretische Biologie an der ETH Zürich, im «Tages-Anzeiger» .

Der Grund: Die Rückverfolgung der Infektionsketten beim Contact-Tracing beruhe auf falschen Annahmen. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, haben Forscher um Bonhoeffer einen Rechenfehler in jener Studie aus Hongkong entdeckt, auf die das Contact-Tracing bisher abstützte: Infizierte sind nicht erst zwei Tage, sondern schon bis zu fünf Tage vor dem Auftreten der Symptome ansteckend. Die Studie wurde jetzt korrigiert.

«Ich empfehle, dass man in Zukunft weiter zurückschaut, etwa drei bis vier Tage vor Symptombeginn», sagt Bonhoeffer, der auch Mitglieder der Covid-Taskforce des Bundes ist. Das Bundesamt für Gesundheit wolle demnächst an einem Treffen mit den Wissenschaftern über das Thema diskutieren, sagt ein Sprecher.

Aufwändigeres Contact Tracing

Eine erweiterte Rückverfolgung auf mehr als zwei Tage würde das Tracing viel aufwendiger machen. «Je weiter zurück man geht, umso schwieriger wird es, sich an alle Kontakte zu erinnern», sagt Bonhoeffer in der Zeitung.

Am Sonntag meldete das BAG 200 neue Covid-Fälle. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1568 infizierte Personen, wie das BAG weiter bekannt gab. In Quarantäne waren 4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt gewesen waren. 16'131 zusätzliche Menschen mussten bisher nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.