Hunderte wollen trotz Corona-Massnahmen riesige Silvesterparty feiern

Eigentlich sind die Corona-Vorschriften klar: In den Club kommt nur, wer geimpft ist. Ist die zweite Impfung länger als vier Monate her und man ist noch nicht geboostert, braucht es ausserdem einen negativen Test.

Seit Montag gelten schärfere Massnahmen für Clubs : Rein kommt nur, wer geimpft ist und Personen, deren letzte Impfung mehr als vier Monate her ist, müssen sich zusätzlich testen lassen. Nun steigt der Anreiz, auf private Partys umzusteigen. Das zeigt ein viraler Tiktok-Aufruf für eine Silvester-Homeparty in einer Villa im Tessin.

Teilnehmern drohen Bussen

«Jugendliche haben starkes Bedürfnis nach Gemeinschaft»

Damit würden zutiefst menschliche Bedürfnisse befriedigt, so Fichter: «Dabei geht es etwa um das Gefühl, einer Gruppe anzugehören – gerade jetzt, im tiefen Winter. Wir sind soziale Wesen.» Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei das Bedürfnis nach Gemeinschaft besonders stark: «Meistens geht die Freundschaft vor.» So etwa in der Regel auch bei ungeimpften Freunden, die nicht in den Club können: «Dann sucht man Alternativen.» Wie eben Homepartys.