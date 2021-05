Nach Eskalation im Nahostkonflikt - Hunderte ziehen bei Palästina-Demo durch Zürich

Am Samstagnachmittag kam es in der Zürcher Innenstadt zu einer offenbar bewilligten Demonstration von Unterstützern Palästinas. Auf Bildern von News-Scouts ist eine Menge von mehreren hundert Personen zu sehen, die durch die Strassen im Gebiet Talacker-Stauffacher zieht. In den vergangenen Tagen und Wochen ist die Situation im Nahostkonflikt eskaliert.