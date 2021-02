Frankfurt (D) : Hundertjährige wird getötet, Unbekannte flieht vom Tatort

Eine Pflegerin fand die alte Frau vor dreieinhalb Wochen leblos in ihrem Bett. Eine Obduktion führte zu Hinweisen auf die mutmassliche Täterin.

In Frankfurt am Main ist eine Hundertjährige getötet worden. Eine Pflegerin fand die alte Frau vor dreieinhalb Wochen leblos in ihrem Bett, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als die Pflegekraft die Wohnung betrat, flüchtete eine ihr unbekannte Frau aus dem Wohnzimmer.