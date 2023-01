Hunderttausende Europäer wollen die Stromrechnung boykottieren

Vorbilder in Italien und den Niederlanden

Die Initiatoren der Initiative «Wir zahlen nicht» wollen mit einer Massenbewegung Stromabschaltungen verhindern. So hätten sich in den 1970er-Jahren Hunderte Haushalte in den Niederlanden erfolgreich gegen eine neue Gebühr für die Finanzierung von Atomkraftwerken geweigert. Ebenfalls zu dieser Zeit boykottierten 18’000 Menschen in Italien die Hälfte ihrer Stromrechnung, bis es zu Verhandlungen kam.