Freienstein-Teufen ZH

Hunderttausende Franken Schaden nach Hausbrand

Am Mittwochmorgen brannte ein Wohnhaus in Feuerstein-Teufen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt.

Beim Brand eines Wohnhauses in Freienstein sind am frühen Mittwochmorgen fünf Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Die Meldung über den Brand sei kurz nach 5 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.