Covid-Impfung - Hunderttausende Impfdosen laufen ab

Bund versucht ablaufende Impfdosen zu retten

«Aktuell ist es so, dass Mitte Mai rund 400’000 Impfdosen im Lager der Armeeapotheke gemäss den aktuellen Verfallsdaten ablaufen», sagt Simon Ming, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Der Bund suche jedoch mit Nachdruck eine Lösung, wie er diese 400’000 Impfdosen dennoch verwenden kann. Dazu ist er in Kontakt mit den Herstellerfirmen, da es möglicherweise Spielraum bei den Verfalldaten gibt.

Auch der Kanton Luzern bestätigt, dass überschüssige Impfdosen teilweise nicht mehr verwertet werden können. «Impfdosen müssen immer wieder weggeworfen werden, weil sie das Ablaufdatum überschreiten», sagt David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport. Auch wurden im Kanton Luzern wegen der geringen Nachfrage bereits mehrere Impfzentren geschlossen. Ebenfalls von überschüssigen Impfdosen betroffen ist der Kanton St. Gallen. Es müssten jedoch nur «vereinzelt» Impfdosen weggeworfen werden, sagt Sprecherin Olivia Meier. Anna Lüthi, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, sagt: «Generell werden beim Bund immer nur so viele Impfdosen bestellt, wie zum Impfen verplant wurden. So stellen wir einen optimalen und umsichtigen Umgang mit dem Impfstoff sicher.»

6,4 Millionen Impfdosen sind noch an Lager

Insgesamt hat der Bund bisher 20,2 Millionen Impfdosen geliefert bekommen, davon wurden 15,7 Millionen Dosen verimpft. Immer noch an Lager befinden sich 6,4 Millionen Dosen. «Der Bund will sicherstellen, dass jede Person, die eine Impfung braucht, diese auch bekommt», sagt Simon Ming. Die Versorgungssicherheit habe Priorität, gleichzeitig wolle man Überschüsse vermeiden, die dann entsorgt werden müssen. «Das ist eine Gratwanderung.»

15 Millionen Dosen könnten ans Ausland gehen

Der Bund plane jedoch, diesen Frühling bis zu 15 Millionen Impfdosen an bedürftige Länder zu spenden, sollten diese nicht für die Verimpfung in der Schweiz eingeplant werden können, so Ming. «Dies betrifft insbesondere Impfdosen, die bestellt und bezahlt, aber noch nicht in die Schweiz geliefert wurden.» So seien bisher vier Millionen AstraZeneca-Impfdosen gespendet worden.