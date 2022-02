Protest in Deutschland : Hunderttausende Menschen gehen in Berlin gegen den Krieg auf die Strasse

Eine Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine hat in Berlin am Sonntag Hundertausende Menschen mobilisiert. Auch die deutsche Regierung will Zeichen setzen.

1 / 7 Am Sonntag sind in Berlin Hunderttausende auf die Strasse gegangen. REUTERS Sie demonstrieren gegen den russischen Angriff auf die Ukraine. REUTERS Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag trotz weiteren Zustroms bereits «auf eine niedrige sechsstellige Zahl» geschätzt. AFP

Darum gehts In Berlin demonstrieren am Sonntag Hunderttausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine.

Aufgerufen zu der um 13 Uhr begonnen Kundgebung hatte ein Bündnis aus zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen.

Deutschland hat seinen Ton gegenüber Russland verschärft und will seine Armee aufrüsten.

Die Grossdemonstration in Berlin gegen den Krieg in der Ukraine ist am Sonntag auf enormes Interesse gestossen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am frühen Nachmittag trotz weiteren Zustroms bereits «auf eine niedrige sechsstellige Zahl» geschätzt. Das Veranstalterbündnis berichtete von 500’000 Menschen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Versammlungsort an der Siegessäule auch mit Blick auf die Pandemiebedingungen bis zum U-Bahnhof Tiergarten deutlich erweitert. Dennoch gebe es eine hundertprozentige Auslastung der Achse im Zentrum der Hauptstadt.

Appell an Russland

Aufgerufen zu der um 13 Uhr begonnen Kundgebung hatte ein Bündnis aus zahlreichen zivilgesellschaftlichen Organisationen. In Redebeiträgen forderten sie dazu auf, unverzüglich an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Zudem riefen sie die russische Führung auf, umgehend ihre Kämpfe einzustellen und ihre Truppen zurückzuziehen.

Wie die Veranstalter weiter mitteilten, wurde zudem an die Bundesregierung appelliert, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen voranzutreiben und als friedenssichernde Massnahme massiv in erneuerbare Energien zu investieren. Zudem setzte sich das Bündnis dafür ein, dass die Grenzen offen bleiben, die Visa-Freiheit weiter besteht und Deutschland Flüchtende aus der Ukraine aufnimmt.



Auch der Bundestag hat von Russland einen sofortigen Stopp des Kriegs in der Ukraine verlangt. «Die Bundesrepublik Deutschland steht fest und unverbrüchlich an der Seite unserer ukrainischen Freundinnen und Freunde», heisst es in einem Antrag, dem die Koalition und die oppositionelle Union am Sonntag im Parlament zustimmten.

Deutschland rüstet auf und will sich unabhängiger machen

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und die Drohungen von Kreml-Chef Wladimir Putin gegen den Westen will Deutschland seine Verteidigungsfähigkeit mit Milliardenaufwand erhöhen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags ein einmaliges «Sondervermögen» von 100 Milliarden Euro und eine deutliche Aufstockung der jährlichen Verteidigungsausgaben an. Nötig sei eine «grosse nationale Kraftanstrengung».



«Wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen», sagte Scholz in seiner Regierungserklärung. Er kündigte zudem den schnellen Bau von zwei Terminals für Flüssigerdgas (LNG) in Deutschland an, um die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Als Standorte nannte er Brunsbüttel und Wilhelmshaven. Ausserdem solle eine Kohle- und Gasreserve aufgebaut werden.

Scholz nennt Putin einen «Kriegstreiber»

Scholz verurteilte den russischen Angriff scharf und nannte ihn eine weitgehende Zäsur. «Wir erleben eine Zeitenwende», sagte er. «Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.» Im Kern gehe es um die Frage, ob Macht das Recht brechen dürfe und ob es Putin gestattet werden könne, die Uhren in die Zeit der Grossmächte des 19. Jahrhunderts zurückzudrehen. «Oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.»

Aussenministerin Annalena Baerbock verteidigte die Entscheidung der Regierung, nun doch Waffen an die Ukraine zu liefern. «Wir dürfen die Ukraine nicht wehrlos dem Aggressor überlassen, der Tod und Verwüstung über dieses Land bringt», sagte die Grünen-Politikerin. «Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein.» Es handele sich um «mehr als die Lieferung von Fahrzeugen, Waffen und Raketen», betonte Baerbock. «Es ist eine klare Botschaft an Wladimir Putin: Das Preisschild dieses Krieges gegen unschuldige Menschen und der Bruch mit der Charta der Vereinten Nationen wird für das System Putin ein untragbares sein.»

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!