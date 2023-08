Zürich: «Das bisschen Regen trübt unsere Freude nicht»

Gefeiert und getanzt wird nicht nur am Umzug, sondern auch bei den acht Bühnen der Parade und in zahlreichen Clubs. Die Bühnen befinden sich am Bellevue, beim Kongresshaus, auf dem Hechtplatz am Limmatquai, bei der Rentenanstalt, Stockerstrasse, der Start-Zone der Parade und zwei Bühnen gibt es beim Bürkliplatz. Offiziell dauert die Street Parade bis Mitternacht.