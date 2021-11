Body Profiling – Der gefährliche Trend aus Südkorea

Der Begriff Body Profiling bezeichnet eine Challenge, die ein bestimmtes Körperbild zum Ziel hat. Durch ein intensives Sport- und Diätprogramm soll eine extreme Körperdefinition erreicht werden. Das Programm dauert durchschnittlich drei bis sechs Monate, trainiert wird fünf bis sechs Mal in der Woche. In dieser Zeit verzichten die Teilnehme nden auf Kohlenhydrate, Zucker und Alkohol, dafür wird die Proteinaufnahme massiv erhöht.

Am Ende des Programms wird ein professionelles Foto s hooting gemacht, um das Ergebnis auf Bildern festzuhalten. Die Body Profiler teilen ihre Bilder auf Social Media, wo sie oft auf Lob, Anerkennung und Bewunderung stossen – was wiederum andere motiviert, auch mitzumachen.

Body Profile boomt in Südkorea

Der Trend ist mittlerweile in Südkorea so weit verbreitet, dass immer mehr Menschen einmal im Leben einen perfekt durchtrainierten Körper haben wollen. Deshalb spezialisieren sich in Südkorea derzeit Trainer, Fitnessstudios und Fotograf innen und Fotografen auf Body Profile.

Ärztliche Fachpersonen warnen vor Essstörungen

Das Risiko, beim Body Profile in eine Essstörung zu rutschen, ist sehr hoch. Einige der Teilnehme nden sind mit ihrer Diät so extrem, dass sie Essattacken bekommen und die Kontrolle verlieren. Dadurch können Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht entstehen. Auch nach der Teilnahme entwickeln viele eine ungesunde Beziehung zu m Essen. Nach dem monatelangen Verzicht auf Teigwaren, Reis und Süssigkeiten wird die Lust darauf umso grösser, was zu sogenanntem Binge Eating führt. Dieses Verhalten wird teils in den sozialen Medien auch gefeiert, Teilnehmende zeigen, wie sie nach dem Fotoshooting einen Einkaufswagen mit Rahmtorten, Chips und Wurstwaren beladen.