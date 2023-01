Wales: Skater wehren sich mit Dauer-Gehupe gegen Millionäre

Ob auch der ebenfalls im Luxusviertel wohnende Weltstar Bonnie Tyler in den Rechtsstreit involviert war, ist nicht bekannt.

Bewohner eines Nobelviertels im walisischen Swansea wollten einen sich im Bau befindenden Skatepark gerichtlich verhindern. Dieser befindet sich nur wenige Meter neben ihren millionenschweren Häusern. Sieben der Millionäre fochten die Landvergabe des Stadtrates an. Ob die ebenfalls im Luxusviertel wohnhafte Bonnie Tyler auch unter den Klägern war, ist nicht bekannt.

Skater gewinnen dank hupenden Autofahrern

Durch den fünfjährigen Rechtsstreit und die ständig wiederkehrenden Scharmützel zwischen den Millionären und den Skatern wurde der Bau des Skateparks ständig unterbrochen und in die Länge gezogen. Die überwiegend jugendlichen Skater hatten schliesslich genug und starteten auf Social Media einen Gegenprotest: So riefen sie ihre Mitmenschen auf, ständig zu hupen, wenn sie an der Strandpromenade mit den luxuriösen Villen vorbeifahren. Und die Aktion war erfolgreich: Nachdem der Gegenprotest von immer mehr hupenden Autofahrern unterstützt worden war, gaben die Millionäre schliesslich auf und zogen sich aus dem Rechtsstreit zurück.