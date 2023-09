Hurghada, Ägypten: Ekel-Zustände in beliebtem 5-Sterne-Hotel

Feriengäste berichten von Horror-Ferien in einem beliebten Fünfsternhotel in Hurghada. «Der Kühlschrank war defekt, das WC verstopft und die Armaturen im Badezimmer waren kaputt», berichtet ein Gast.

Wasserwelt ohne Wasser

Das Hotelzimmer

Bei einer deutschen Familie war das WC übergelaufen. «Hier war das gesamte Erdgeschoss betroffen. Der Boden der Zimmer war mit Fäkalien bedeckt», so ein Bekannter der Familie gegenüber «Heute». Gäste, die ein Zimmer mit Poolzugang gebucht hatten, gingen in der Tat «leer» aus. Denn auch diese Pools waren ohne Wasser.

Das Personal

Das Personal und dessen Service seien alles andere als «5 Sterne» gewesen. «Es war grösstenteils unfreundlich und genervt. Ohne Trinkgeld wurde man teilweise gar nicht bedient, obwohl wir All Inclusive gebucht hatten. Ausserdem konnte man ohne Bezahlung an die Hotel-Mitarbeiter nur schwer an gute Strandplätze kommen.»

Das Buffet

Und weiter: «Die Auswahl an Getränken und Essen war oft immer die gleiche und die Getränke waren so ekelhaft, dass man von der Oberfläche die Lebensmittelfarbe mit einer Serviette aufsaugen musste. Die Qualität war ungeniessbar. Die Kartoffeln waren hart und das Gemüse braun. Es wurden auch Gerichte in der Speisekarte angeboten, die es am Buffet gar nicht gab.»