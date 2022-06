Mexiko : Hurrikan Agatha tötet mindestens zehn Menschen

Der erste Hurrikan dieser Saison endete für mehrere Menschen in Mexiko tödlich. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

1 / 6 Agatha hat die Hurrikan-Saison eröffnet. AFP Mindestens zehn Menschen kamen nach ersten Angaben ums Leben. Zahlreiche werden noch vermisst. AFP Am Montag war Hurrikan Agatha auf Land getroffen. (30. Mai 2022) AFP

Darum gehts

Hurrikan Agatha hat in Mexiko mindestens zehn Menschen getötet. Wie die Behörden im Bundesstaat Oaxaca im Süden des Landes am Dienstag mitteilten, wurden zudem 20 Menschen vermisst. «Die meisten von ihnen befinden sich in den Bergen», sagte der Gouverneur von Oaxaca, Alejandro Murat, einem lokalen Radiosender. Die Menschen seien demnach bei Überschwemmungen und Erdrutschen gestorben.

Agatha hatte am Montag als Hurrikan der Stufe zwei nahe dem Ort Puerto Ángel in Oaxaca das Festland. Dies ist die zweitschwächste Stufe auf der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala. Agatha schwächte sich während seines Zugs durch Südmexiko zu einem Tropensturm ab.

«Als Agatha an Land ging, endete der Tag ohne Todesopfer, aber die heftigen Regenfälle am frühen Dienstagmorgen führten dazu, dass Flüsse über die Ufer traten und Schlammlawinen entstanden», hatte Murat früher am Tag berichtet. Der Sturm bewegte sich am Dienstag über den Bundesstaat Veracruz und verursachte auch dort sintflutartige Regenfälle.

Agatha eröffnete die Hurrikan-Saison in Mexiko. Das Land wird zwischen Mai und November regelmässig sowohl vom Pazifik als auch vom Atlantik her von tropischen Wirbelstürmen heimgesucht. Der tödlichste Sturm im vergangenen Jahr in dem Land war Grace, ein Hurrikan der Stufe drei. Durch diesen Sturm kamen in den Bundesstaaten Veracruz und Puebla insgesamt elf Menschen ums Leben.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb