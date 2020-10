Regen und Sturmfluten : Hurrikan Delta trifft in Louisiana auf Land

Mit Windgeschwindigkeiten von 150 km/h hat der Wirbelsturm Delta den US-Staat Louisiana erreicht. 200’000 Haushalte sind ohne Strom.

Auf Laura folgt Delta

Delta traf am Freitagabend in der Nähe des Orts Creole auf Land. Laura – ein Hurrikan der Stufe vier – war vor sechs Wochen nur wenige Dutzend Kilometer entfernt durchgezogen. An vielen Häusern sind die damaligen Schäden noch nicht behoben worden. So war auf Fernsehbildern zu sehen, dass zahlreiche Gebäude blaue Planen statt fester Dächer haben.