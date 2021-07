Opferzahl steigt : Hurrikan droht Suche nach Vermissten zu erschweren

Nach dem Teil-Einsturz eines Apartmentblocks in Miami vor über einer Woche ist beschlossen worden, das Haus ganz abzureissen. Die Frage ist nur, wann. Noch immer werden über 100 Menschen vermisst.

Getty Images via AFP/Michael Reaves

Rettungskräfte suchen seitdem in den Trümmern fieberhaft nach Vermissten.

Getty Images via AFP/Michael Reaves

Das Hochhaus in Florida ist in der Nacht zum 24. Juni eingestürzt.

Getty Images via AFP/Joe Raedle

Nach dem Teileinsturz eines Hochhauses im US-Bundesstaat Florida soll das gesamte Wohngebäude abgerissen werden. Sie habe eine entsprechende Anordnung unterzeichnet, sagte die Verwaltungschefin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Freitag (Ortszeit). Zugleich betonte sie, oberste Priorität der Behörden sei weiterhin der Such- und Rettungseinsatz an dem Gebäude im Küstenort Surfside. Nach der Entdeckung zweier weiterer Leichen stieg die Zahl der Todesopfer auf 22.