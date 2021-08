Mexiko : Hurrikan Grace fordert mindestens 8 Todesopfer

Mit Wucht traf der Hurrikan das mexikanische Festland und zerstörte dabei Häuser und Infrastruktur. Unter den Todesopfern befinden sich auch Kinder.

Tausende Menschen mussten evakuiert werden, 120’000 Touristen sollen sich laut offiziellen Angaben in den betroffenen Regionen befinden.

Durch Hurrikan «Grace» sind in Mexiko mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind auch Kinder, wie der Gouverneur des Bundesstaats Veracruz, Cuitláhuac García, am Samstag mitteilte. «Grace» schwächte sich zwar mittlerweile von einem Hurrikan zu einem Tropensturm ab, sorgte aber weiter für Starkregen und Überschwemmungen. Der Wind deckte Dächer ab und riss Bäume und Strommasten um.

Raste mit 200 kmh auf die Insel zu

«Grace» hatte am Samstagmorgen als mächtiger Hurrikan der Kategorie 3 zum zweiten Mal das mexikanische Festland erreicht. Wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte, traf der Sturm in Tecolutla im Norden von Veracruz mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern auf die Küste. Am Donnerstag war er bereits als Hurrikan der Kategorie 1 auf die Halbinsel Yucatán getroffen.