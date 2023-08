Hurrikan: USA rüstet sich für Idalia – schwere Fluten befürchtet

In Kuba hat Idalia, noch als Tropensturm, am Montag für überschwemmte Strassen gesorgt.

Ein Hurrikan rollt auf die US-Ostküste zu – und dürfte noch deutlich an Intensität zulegen.

Der Sturm könnte über dem Golf von Mexiko noch deutlich an Stärke zulegen.

Angesichts eines anrückenden Hurrikans warnt das US-Hurrikanwarnzentrum NHC vor «lebensbedrohlichen Sturmfluten». Idalia könnte ab Dienstag «ein zunehmendes Risiko von Sturmfluten und Winden in Orkanstärke» verursachen, erklärte das NHC.

So stark ist Idalia bereits

Schon in Mittelamerika haben Meteorologen im Sturm anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern gemessen. Das entspricht einem Hurrikan der niedrigsten Kategorie eins (von fünf). Über dem Golf von Mexiko dürfte sich Idalia dann zu einem «extrem gefährlichen» Hurrikan entwickeln, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilt.

Diese Folgen hatte der Sturm bereits

Den Karibikstaat Kuba hatte Idalia noch als Tropensturm erreicht. Nach Angaben von Behörden und Staatsmedien wurden in der westkubanischen Provinz Pinar del Rio rund 8000 Einwohner evakuiert oder flohen von sich aus vor dem Sturm. Ausser für Pinar del Rio wurden auch für die Provinz Artemisa und die Insel Isla de la Juventud Hurrikan-Warnungen veröffentlicht.

Hier könnte der Sturm die USA treffen

So viel Zeit bleibt für Vorbereitungen

Am Mittwochmorgen US-Zeit könnte Idalia als Hurrikan der Kategorie drei auf die Westküste des US-Bundesstaates Florida treffen. Der Flughafen in Tampa teilte mit, wegen Idalia den Flugbetrieb von Dienstag vorübergehend einzustellen. US-Präsident Joe Biden sicherte dem Bundesstaat volle Unterstützung zu.

Diese Massnahmen wurden bereits eingeleitet

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat vorsorglich für 46 Bezirke den Notstand erklärt. In 21 Bezirken sind die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Für eventuelle Rettungseinsätze stünden bis zu 5500 Mitglieder der Nationalgarde bereit.

Diese Schäden könnte Idalia verursachen

Es sei damit zu rechnen, dass in Florida «normalerweise trockene Gebiete in der Nähe der Küste von ansteigendem, ins Inland vordringendem Wasser überflutet werden», erklärte das NHC. Florida bereitet sich bereits auf den Sturm vor. Die Menschen sollten sich «jetzt auf starke Regenfälle, Überschwemmungen und Stromausfälle vorbereiten», schrieb der Gouverneur am Montag auf X, ehemals Twitter.