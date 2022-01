Reinach BL - Husky aus Garten gestohlen

Dieser Husky wurde in der Nacht auf Freitag aus einem Garten in Reinach gestohlen.

In Reinach im Kanton Baselland haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag einen Husky gestohlen, wie die Baselbieter Polizei mitteilt. Die entsprechende Meldung sei am Freitagmorgen um 7.05 Uhr eingegangen. Abklärungen vor Ort hätten ergeben, dass der Husky die Nächte in einer geschützten, aber unverschlossenen Hundebox im umzäunten Garten verbringe. Anhand der Situation könne ausgeschlossen werden, dass der Hund «ausgebrochen» sei.