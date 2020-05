Aktualisiert vor 3h

Leuk VS

Huskys büxen aus und reissen Hasen

In Leuk im Wallis sind zwei Huskys ausgebüxt. Bei einer Schule haben sie zwei Hasen getötet. Zudem gab es auch Risse in er Schaffherde. Da auch ein Wolf in der Region aktiv ist, ist noch unklar wer der Angreifer war.

von Denise Brechbühl

1 / 4 Im Wallis sind vorletzte Woche zwei Huskys entlaufen. KEYSTONE Die Tiere haben bei einer Schule zwei Hasen getötet. KEYSTONE In der Region wurde auch ein Lamm gerissen und zwei Mutterschaffe wurden schwer verletzt. Pixabay

Darum gehts Oberhalb von Leuk im Wallis sind vorletzte Woche zwei Huskys entlaufen.

Die Tiere haben zwei Hasen getötet, konnten jedoch wieder eingefangen werden.

In der Region gab es auch Risse in einer Schaffherde.

Vorletzte Woche sind oberhalb von Leuk zwei Huskys entlaufen. Bei der gd-Schule in Bratsch haben die Tiere zwei Hasen getötet und den Hasenstall beschädigt, der ein Teil eines Schulprojekts ist. Wie die Regionalpolizei Leuk auf Anfrage des «Wallis Boten» sagte, konnte einer der Hunde am nächsten Tag wieder eingefangen werden, der zweite eine Woche später. Die beiden Huskys sind nicht zum ersten Mal entlaufen.

Ferner wurde unterhalb von Jeizinen ein Lamm gerissen und zwei Schaffe verletzt. Eines davon so schwer, dass es getötet werden musste. Dass ein Husky der Angreifer war, ist noch unklar. Anfang April wurde ein Wolf in der Nähe der Leuker Satellitenbodenstation gesichtet, und dort war es ebenfalls zu Rissen an Wildtieren gekommen. Wildhüter gehen davon aus, dass er sich nun im Lötschental befindet oder zwischen dem Leuker Sonnenberg und dem Lötschental umhergeht.