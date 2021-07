Nach Dopingfall - «Hussein wird seine Arbeitsbewilligung als Arzt nicht verlieren»

Wegen der Einnahme einer Lutschtablette, die den Wirkstoff Nikethamid enthält, ist Kariem Hussein (31) für die nächsten neun Monate in jeglichen Wettkämpfen und damit auch an den Olympischen Spielen in Tokio gesperrt. Der Hürdenläufer und Arzt selber spricht bei der Einnahme von einem Irrtum, er habe sich nach einem Wettkampf unterzuckert gefühlt und deswegen eine Gly-Coramin-Tablette gegessen. «Als langjähriger professioneller Spitzensportler und praktizierender Arzt sollte einem ein solcher Fehler eigentlich nicht passieren», sagt der an der Klinik Hirslanden praktizierende Sportmediziner Walter O. Frey gegenüber 20 Minuten.