«Es war einfach kühl» – Hustender Putin befeuert Spekulationen um seinen Gesundheitszustand

In einer Videokonferenz am Montag wurde das Husten des russischen Präsidenten erneut zum Thema.

Wladimir Putin hüstelt immer wieder bei öffentlichen Auftritten. Das wirft in Russland Fragen über seinen Gesundheitszustand auf.

Russlands Präsident Wladimir Putin ist Sorge wegen seines Hustens entgegengetreten. «Es war einfach kühl an der Luft, ich habe mich aktiver bewegt, es ist nichts Schlimmes», sagte Putin in einer Videokonferenz, die am Montagabend im Staatsfernsehen gezeigt wurde.



Putin, der letzte Woche 69 Jahre alt wurde, sass bei der Online-Sitzung allein vor einem Bildschirm. Den Auftritt nutzte er auch für die Gelegenheit, seine Kollegen und Kolleginnen aufzufordern, sich vollständig impfen zu lassen.



«Machen Sie sich keine Sorgen, alles ist gut», erklärte er der Vorsitzenden des russischen Föderationsrats, Valentina Matwijenko, die sich angesichts des hustenden Präsidenten besorgt gezeigt hatte.