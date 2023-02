Apothekerin Lydia Isler-Christ: «Wer mit falschem Rezept auffliegt, kann einfach in die nächste Apotheke»

Fälscherinnen und Fälscher von ärztlichen Rezepten haben es in Basel-Stadt zu leicht, so die LDP-Grossrätin und Inhaberin einer Apotheke Lydia Isler-Christ.

Codein-haltige Hustensirupe geniessen aufgrund ihrer euphorisierenden Wirkung bei Jugendlichen einen Reiz als Droge, weiss LDP-Grossrätin und Inhaberin einer Apotheke, Lydia Isler-Christ. Auch mit dem Missbrauch von Benzodiazepinen, etwa dem Beruhigungsmittel Xanax, ist die Apothekerin in ihrem Alltag konfrontiert. Längst sind Meldungen von Xanax-süchtigen Teenagern, die sich bis zur Überdosierung mit Medikamenten vollpumpen, keine Seltenheit mehr. 2020 starb in Basel-Stadt ein 15-Jähriger nach einem Cocktail aus verschiedenen Substanzen, darunter Xanax, Hustensaft und LSD.

Unmöglich, Fälschungen wiederzuerkennen

In der Praxis heisst das, dass Personen, die bereits mit einem falschen Rezept aufgeflogen sind, dieses ungehindert in der nächsten Apotheke erneut vorzeigen können. «Eine Datenbank für Apotheken mit den Klarnamen der Betrüger gibt es nicht. Dieser Umstand macht es nahezu unmöglich, die Fälschungen wiederzuerkennen», so Isler-Christ. Die Beschaffungskriminalität sei ein riesiges Problem, die durch den vollständigen Täterschutz vereinfacht werde. In einer Interpellation fragt die LDP-Frau: «Wie kann es der Regierungsrat verantworten, dass durch solche kriminelle Handlungen Jugendliche zu psychoaktiven Substanzen Zugang erhalten?»