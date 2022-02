Hutchins Mann ist wütend wegen Alec Baldwins Beschreibung von Halynas Tod

Schauspieler Alec Baldwin gab nach dem tödlichen Unfall bei einem Western-Dreh ein emotionales Interview gegenüber ABC News. 20 Min/ABC News

Darum gehts Matthew Hutchins äusserte sich in einem neuen Interview zum Tod seiner Frau.

Dabei ging er auch auf Alec Baldwins Aussagen vom Dezember ein, in denen er die Verantwortung für den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins von sich wies.

«Ich war wütend, ihn so öffentlich über ihren Tod sprechen zu sehen und dann keine Verantwortung zu übernehmen», so der Witwer im Gespräch mit NBC News Today.

Am 15. Februar reichte der 42-Jährige Klage gegen den Hollywoodstar ein.

Halyna Hutchins starb am 21. Oktober durch einen Schuss aus einer Requisitenwaffe am Filmset des Western «Rust».

Der Ehemann von Halyna Hutchins macht Schauspieler Alec Baldwin schwere Vorwürfe. In einem Interview mit ABC News beteuerte der Hollywoodstar, dass er den Abzug der Requisitenwaffe am Filmset von «Rust», mit der die Kamerafrau tödlich verletzt wurde, nicht betätigt habe. Mit dieser Aussage zog er jedoch die Wut des Witwers auf sich, wie er im Gespräch mit NBC News Today verriet.

«Ihn zu sehen, machte mich einfach so wütend», sagte Matt Hutchins im Interview, welches am Donnerstag ausgestrahlt wird. «Ich war einfach so wütend, ihn zu sehen, wie er öffentlich so ausführlich über ihren Tod sprach und dann auch noch keinerlei Verantwortung übernehmen wollte, nachdem er beschrieben hatte, wie er sie umbrachte. Die Vorstellung, dass die Person, die die Waffe hält und sie abfeuert, nicht verantwortlich sein soll, ist absurd für mich.»

Allerdings sieht der Witwer, der mit Halyna 16 Jahre verheiratet war, nicht die alleinige Schuld bei Baldwin. «Waffensicherheit war nicht das einzige Problem am Set», so Hutchins – und fügt an: Es habe eine Reihe an Industriestandards gegeben, die nicht befolgt wurden, und «es gibt mehrere verantwortliche Parteien».

Umarmung als Zeichen der Versöhnung

Kurz nach dem tödlichen Unfall wurden Matthew und Alec dabei gesichtet, wie sie sich in den Armen lagen – als Zeichen der Versöhnung und gemeinsamen Trauer. Halynas Vater sagte gegenüber der «Sun» damals: «Wir geben Alec Baldwin keine Schuld. Er hat sich direkt bei uns gemeldet und ist selbst am Boden zerstört. Verantwortlich sind die Profis, die sich damit auskennen. Matt wird entscheiden, ob rechtliche Schritte eingeleitet werden.» Die Lage dürfte sich nach dem Interview des Hollywood-Schauspielers jedoch zugespitzt haben.

Klage gegen Alec Baldwin eingereicht

Letzte Woche wurde nämlich bekannt, dass die Angehörigen von Halyna Klage eingereicht haben. Baldwin und anderen Film-Mitwirkenden wird darin grob fahrlässiges Verhalten vorgeworfen. Die Klage wegen widerrechtlicher Tötung wurde in Santa Fe, New Mexico, vorgebracht. Bei dem Dreh seien zahlreiche Vorsichtsmassnahmen verletzt worden, sagte Anwalt Brian Panish auf einer Pressekonferenz in Los Angeles. Die Klageschrift liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Chef-Kamerafrau wurde am 21. Oktober während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western «Rust» auf einer Filmranch in Santa Fee tödlich verletzt. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte. Die Ermittlungen der Polizei zur Frage, wie es dazu kommen konnte, dauern an.