Huttwil BE: Bei E-Bike-Hersteller Flyer droht eine Massenentlassung

Bei der Firma Flyer in Huttwil BE droht eine Massenentlassung. Bereits im Juli hatte der E-Bike-Hersteller den Abbau von ein paar Stellen angekündigt, weil man per Ende Saison den touristischen Bereich schliesse. Doch nun kommt es offenbar noch schlimmer: «Möglicherweise müssen wir rund 80 Mitarbeitenden kündigen», zitiert die «Berner Zeitung» aus einem internen Schreiben an die Flyer-Angestellten. Das wäre fast ein Viertel der aktuell rund 300 Leute Beschäftigten.

In Stein gemeisselt sind die Entlassungen zwar noch nicht. In jedem Fall müsse aber gespart werden. «Als Sparmassnahme prüfen wir unter anderem auch einen Personalabbau», halten die Verantwortlichen fest. Bereits wurde ein Konsultationsverfahren eingeleitet – ein Schritt, zu dem Firmen gesetzlich verpflichtet sind, wenn sie sich von einem grossen Teil ihrer Angestellten trennen wollen. Zudem wolle die Firma in den kommenden Wochen über einen Sozialplan verhandeln. Die Firmenleitung will am 28. September über die Ergebnisse der Konsultation sowie den Umfang der Entlassungen informieren.