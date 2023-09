Huttwil BE: Jetzt ists definitiv – Massenentlassung bei E-Bike-Hersteller Flyer

Die Firma Flyer in Huttwil (BE) leidet unter einem massiven Umsatzeinbruch. Jetzt kommt es wie befürchtet zum Stellenabbau von etwa 80 Mitarbeitenden , wie Flyer in einer Medienmitteilung schreibt. Diese Restrukturierung sei unumgänglich und sichere die langfristige Zukunft der Firma.

Der Abbau solle so sozialverträglich wie möglich durchgeführt werden. Es bestehe ein Sozialplan. Insgesamt gibt es 302 Stellen bei Flyer in Huttwil. Die Firma wolle sich aufs Kerngeschäft fokussieren, die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel stärken und am Standort in Huttwil festhalten.