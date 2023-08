Vor Nutzung waschen: Warum Geschirr, Bettwäsche und Reinigungsutensilien gereinigt werden sollten

Geschirr und Gläser

Grundsätzlich gilt: Alles, was mit Essen in Berührung kommt, sollte definitiv vor der ersten Nutzung gewaschen werden. Dazu gehören Teller, Gläser und Besteck, aber auch Tassen, Schüsseln, Pfannen und Töpfe. Damit kannst du alles, was sich im Laden oder bei der Produktion so darauf angesammelt hat, abwaschen. Übrigens: Auch Tupperware-Container gehören ausgewaschen.