Studie: Socken im Bett können schmutziger sein wie eine Toilette

Wer am Morgen frische Socken anzieht und diese den ganzen Tag trägt – also in ihnen auch über den Fussboden der Wohnung läuft oder Sport treibt –, legt einen idealen Nährboden für Schweiss, Bakterien, Viren und Verschmutzungen an. Werden die Socken dann auch in der Nacht nicht ausgezogen, gelangen all diese kleinen Biester in deine heilige Ruheoase.