Winterthur: Polizei war Tankstellen-Prellern auf der Spur und fand dieses Deliktgut

Am Dienstag ging kurz vor 9.30 Uhr eine Meldung bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Winterthur ein, dass ein Kunde den bezogenen Diesel bei einer Tankstelle in Winterthur Grüze nicht bezahlt habe. Dies schreibt die Stadtpolizei Winterthur am Freitag in einer Medienmitteilung.