Einweg-Vapes: Parlamentarier wollen Verbot von Einweg-E-Zigaretten

So würden sie durch ihre Geschmacksrichtungen und Verpackung auch an Kinder vermarktet.

In einer Motion fordert Christophe Clivaz vom Bundesrat nun ein Verbot und erhält überparteiliche Unterstützung.

Einmal verwendbare E-Zigaretten sind in der Schweiz vor allem bei jüngeren Leuten sehr beliebt.

E-Zigaretten sind seit einigen Jahren für viele Raucherinnen und Raucher eine beliebte Alternative zum klassischen Glimmstängel. Seit 2020 der Verkauf von sogenannten «Puffs» erlaubt wurde, haben sich aber vor allem diese relativ günstigen, meist in fruchtigen und ausgefallenen Geschmacksrichtungen erhältlichen Einweg-Verdampfer zu Kassenschlagern entwickelt.

Clivaz warnt vor Suchtpontenzial und Öko-Schäden

Die Produkte würden denn auch gezielt für Jugendliche vermarktet , so der Grüne-Politiker. Er verweist auf eine Studie der Uni Lausanne, laut der 59 Prozent der 14- bis 25-Jährigen bereits solche E-Zigaretten konsumiert hätten. Zwölf Prozent gaben an, häufig «Puffs» zu konsumieren , wie Nau.ch schreibt.

Breite Unterstützung für Verbot

In einer Motion fordert Clivaz den Bundesrat nun auf, den Verkauf der «Puffs» zu verbieten. Unterstützung erhält sein Vorstoss von links bis rechts von Politikern der SVP, FDP, der Mitte wie auch von der SP und seiner Partei.



Clivaz begründet seine Motion nicht nur mit der Suchtgefahr, sondern auch mit dem ökologischen Schaden, den solchen E-Zigaretten verursachen können: So enthalten diese Batterien und Chemikalien und landen laut Clivaz nach dem Konsum oft auch im normalen Abfall oder gar in der Natur.