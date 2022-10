22-Jähriger im Interview: Hype um Nati-Star Okafor – «Dank meinen Eltern bleibe ich auf dem Boden»

Für sein Tor in der Champions League gegen Milan wurde Okafor von der ganzen Fussball-Welt gefeiert.

Auch an der WM in Katar hat der erst 22-Jährige Grosses vor.

In der Champions League trifft er mit Red Bull Salzburg gegen Gegner wie Milan oder Chelsea.

Noah Okafor befindet sich momentan in einer absoluten Topform.

Drei Tore in der Champions League, fünf in der österreichischen Liga – ein richtig starker Saisonstart. Zufrieden?

Vor allem wegen der Leistungen in der Champions League werden Sie momentan von der ganzen Fussballwelt gefeiert. Wie bleiben Sie auf dem Boden?

Ich bin so oder so einfach der Noah und weiss, wo ich herkomme. Dank dieser Erziehung kann ich damit gut mit dem Rummel umgehen.

Red Bull Salzburg ist eine erfolgreiche Talentschmiede. Was macht den Club speziell?

Nein, war es nicht. Ich hatte gute Gespräche mit dem Club. Wenn ich jetzt sehe, was wir in der Champions League erreichen, war es auch die richtige Entscheidung – auch hinsichtlich der WM.

Sie wurden schon von spanischen Zeitungen als Real-Transfer empfohlen – inklusive Titelseite. Was dachten Sie, als Sie das gesehen haben?

Man fühlt sich sicherlich geehrt, aber es wird generell so viel geschrieben. Ich versuche, mich voll auf den Fussball zu konzentrieren.

Welcher Club war konkret an Ihnen interessiert?

Soweit ich weiss, haben sich einige Clubs gemeldet. Aber ich überlasse diesen Teil des Geschäfts meinem Berater und meiner Familie. Ich gebe einfach alles auf dem Platz und dann werden wir sehen, was passiert.

Welche Liga reizt Sie am meisten?

Wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf die wichtigen Spiele mit Red Bull Salzburg und dann auf die Nati in Katar.

Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Ich kenne eigentlich niemanden, der so ein enges Verhältnis hat wie Isaiah und ich. Klar, bin ich gewissermassen ein Vorbild.

Was trauen Sie ihm zu?

Nach einer schwierigen Verletzung macht er es in Leverkusen sehr gut und ich bin mega stolz auf ihn. Er muss weiter hart an sich arbeiten und vor allem Freude am Fussball haben. Dann bin ich überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird.