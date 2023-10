Laufey: Die Jazz-Musikerin kommt in die Schweiz

Was ist das Erfolgsrezept der Isländer-Amerikanerin mit Wurzeln in China?

Auch auf Tiktok ist Laufey Lín Jónsdóttir, so ihr ganzer Name, beliebt. Mit ihren knapp drei Millionen Fans teilt die Musikerin, die in Island und Amerika aufgewachsen ist und Wurzeln in China hat, Videos aus ihrem Alltag und von ihren Auftritten. Dabei fällt auf, dass sie meistens ihre eigenen Lieder im Hintergrund laufen lässt und damit gleich Promotion betreibt. Ihr Song «Falling Behind» wurde so zu einem Tiktok-Hit. Über 150’000 Mal wurde er bereits in Videos verwendet.