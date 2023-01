Hypotheken mehr als doppelt so teuer wie vor einem Jahr

«Die meisten Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass die SNB den Leitzins von gegenwärtig ein Prozent in der Sitzung vom März 2023 um weitere 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte anheben wird», schreibt moneyland.ch.

Hypothekarzinsen sind aktuell doppelt so teuer im Vergleich zum Vorjahr.

Die zehnjährige Festhypothek ist für Schweizerinnen und Schweizer aktuell doppelt so hoch wie zu Beginn des vergangenen Jahres.

Im Durchschnitt kostet eine zehnjährige Festhypothek im Moment doppelt so viel wie noch Anfang 2022, der Richtzinssatz liegt gemäss einer Medienmitteilung von Moneyland.ch bei 2,76 Prozent. Bei der fünfjährigen Festhypothek beträgt der aktuelle Richtzinssatz 2,54 Prozent. Damit ist die kürzere Festhypothek 2,5-mal so hoch wie anfangs 2022.

Leitzins der SNB könnte weiter ansteigen

«Die meisten Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass die SNB den Leitzins von gegenwärtig ein Prozent in der Sitzung vom März 2023 um weitere 0,25 bis 0,5 Prozentpunkte anheben wird», schreibt Moneyland.ch. Der Online-Vergleichsdienst rechnet damit, dass der Leitzins im Juni 2023 1,5 Prozent betragen wird. Dies müsse aber nicht unbedingt bedeuten, dass auch der Hypozins weiter nach oben gehe. Denn die Anhebung dürfte laut Moneyland.ch schon in den Hypothekarzinssätzen für Festhypotheken einberechnet sein. Es sei allerdings unklar, ob dies ausreiche, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen.