Hyundai setzt auf futuristische Elektro-SUVs

Hyundai und Tochtermarke Kia geben Vollgas mit Strom – die jüngsten Modelle Ioniq 5 und Kia EV6 auf Basis ihrer 800-Volt-Architektur E-GMP haben gezeigt, dass die Koreaner ein grosses Stück vom Elektromarkt abhaben wollen. Doch das war erst der Anfang, denn schon bald werden weitere Modelle auf dieser Plattform folgen. Wie die grossen SUV der beiden Marken aussehen dürften, zeigen nun die Studien Seven und Concept EV9, die nun an der Los Angeles Auto Show präsentiert wurden.

Fahren mit Kontrollstick

Beide Studien sind knapp fünf Meter lang, wobei der Hyundai mit 3,20 Metern einen noch längeren Radstand bietet als der Kia mit 3,10 Metern – das schafft natürlich Platz für eine dritte Sitzreihe, die beide SUV in der Realität haben dürften. Dem Innenraum der Concept Cars muss dabei weniger Beachtung geschenkt werden – beide Studien sind innen sehr futuristisch im Lounge-Stil gestaltet. Auch der seitlich am Fahrersitz des Seven befindliche Kontrollstick, der das Fahren ohne Lenkrad und Pedale ermöglichen soll, oder die Kamera-Aussenspiegel im EV9 werden es kaum in die Serie schaffen.