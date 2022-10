Atomenergiebehörde : IAEA-Chef sieht Anzeichen für einen nordkoreanischen Atomtest

Die Spannungen in der Region haben in den letzten Wochen wieder zugenommen: Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un verfolgt einen Raketentest. (Archivbild)

Angesichts der Möglichkeit eines nordkoreanischen Atomtests hält die Welt laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, den «Atem an». Nach einem Treffen mit dem UNO-Sicherheitsrats am Donnerstag in New York sagte Grossi, «alle halten deswegen den Atem an, da ein weiterer Atomtest eine erneute Bestätigung» eines Atomprogramms sei, das auf «unglaublich besorgniserregende» Weise voranschreite.