Deshalb hat er sich nun einen 1000 Hektar grossen Wald in Schweden gekauft.

Fischen, jagen und Snowmobil fahren: Abseits des Fussballfeldes verbringt Zlatan Ibrahimovic gerne Zeit in der Natur.

Ibrahimovic hat in Schweden einen Wald gekauft.

Was tut man, wenn man nicht gestört werden will, wenn man seinen Hobbys nachgeht? Ganz einfach, man kauft sich einen Ort, wo man dies ganz alleine tun kann. Sind die Hobbys Jagen, Fischen und Snowmobilfahren, dann dürfte es schwierig sein. Ausser man heisst Zlatan Ibrahimovic. Denn der Fussballer hat kürzlich einen ganzen Wald gekauft.

1000 Hektare n Wald in Schweden gehören nun dem Stürmer. Läppische drei Millionen Euro hat ihn das Grundstück in der Nähe von Are gekostet. Dort hat er viel Platz, um mit seinem Snowmobil umherzufahren. Kürzlich nahm er seine Follower auf Instagram mit auf eine Fahrt.