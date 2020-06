Neue Fussball-Dokumentation

«Ibuprofen werden verteilt wie Smarties»

Die ARD-Dopingredaktion zeigt in ihrem neusten Film auf, wie weit verbreitet Schmerzmittel im deutschen Fussball sind. Es sind lange nicht nur die Profis, die täglich mehrmals Tabletten einnehmen.

Schmerzmittel werden im Fussball auch während der Partien verabreicht: Hier bei einem Spiel der englischen League One.

Darüber gesprochen wird wenig oder nie. Denn: Es ist normal. Vor dem Training, vor dem Spiel, morgens, mittags, abends. An die Folgen? Denkt keiner. Es gibt nur ein Ziel: am Samstag auf dem Platz stehen.

«Von den Vereinen gibt es da auch nach meinem Wissen keine grosse Aufklärungsarbeit, weil sie eben auch unter Druck stehen, den Spieler so schnell wie möglich fit zu kriegen», sagt Subotic. Der Profi spricht von einem System, das «einfach eine Weitergabe von Druck» sei: «Der gibts auf den Nächsten, auf den Nächsten und den Nächsten. Und am Ende hat der den meisten Druck, der am meisten zu verlieren hat.»